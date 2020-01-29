ВІДЕО. Найгучніші провали січневого трансферного вікна

Найбільш зірковим трансфером в січні 2020-го став перехід данця Крістіана Еріксена з Тоттенгема в Інтер. Міланський клуб скористався тим, що у хавбека закінчується контракт влітку, тож він потратив скромні 20 мільйонів як для гравця такого рівня. Проте далеко не завжди гранди діють так зважено. В черговому сюжет канал UA-Футбол розповість про найбільш яскраві випадки, коли багатомільйонні трансфери завершувались невдачею.
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Источник — UA-Football
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