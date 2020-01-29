Манчестер Юнайтед объявил, что покупает Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что достиг договоренности о трансфере хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша.
В ближайшее время футболист пройдет медобследование и подпишет контракт с МЮ.
Как отмечает британская пресса, за 25-летнего футболиста англичане заплатят 55 миллионов евро, еще 25 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 27 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач.
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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