Манчестер Юнайтед объявил, что покупает Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что достиг договоренности о трансфере хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша.

В ближайшее время футболист пройдет медобследование и подпишет контракт с МЮ.

Как отмечает британская пресса, за 25-летнего футболиста англичане заплатят 55 миллионов евро, еще 25 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 27 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач.