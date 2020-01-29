Соболь — второй в рейтинге самых полезных игроков Брюгге

Украинский футболист проводит удачный сезон

  • 29.01.2020 13:22
  • 645 просмотров
  • 2 комментария
Соболь — второй в рейтинге самых полезных игроков Брюгге
© ФК Брюгге. Эдуард Соболь

24-летний украинский защитник Эдуард Соболь, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», проводит хороший сезон в составе бельгийского «Брюгге».

Всего Соболь провел за «Брюгге» 28 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

На данный момент Соболь занимает второе место в рейтинге самых полезных игроков «Брюгге» в текущем сезоне по средней оценке от InStat — 299 баллов. Украинец лидирует в команде по количеству фланговых передач (75) и занимает четвертое место по числу острых пасов (55). Кроме того, по удачным отборам (75) Эдуард уступает только одному своему партнеру, а по успешным обводкам (70) — двоим. По воротам Эдуард пробил 10 раз, но в створ пока не попадал.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    zac1310
      zac1310, 29.01.2020 14:03
    0
    fedd1979, 29.01.2020 13:45
    В створ не попадав, забив три мячі... Мда. А взагалі - молодець!
    да, эффективность 100500%
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 29.01.2020 13:45
    +1
    В створ не попадав, забив три мячі... Мда. А взагалі - молодець!
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 29.01.2020 13:45
    +1
    В створ не попадав, забив три мячі... Мда. А взагалі - молодець!
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 29.01.2020 14:03
    0
    fedd1979, 29.01.2020 13:45
    В створ не попадав, забив три мячі... Мда. А взагалі - молодець!
    да, эффективность 100500%
    Ссылка
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