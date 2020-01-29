Соболь — второй в рейтинге самых полезных игроков Брюгге

24-летний украинский защитник Эдуард Соболь, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», проводит хороший сезон в составе бельгийского «Брюгге».

Всего Соболь провел за «Брюгге» 28 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

На данный момент Соболь занимает второе место в рейтинге самых полезных игроков «Брюгге» в текущем сезоне по средней оценке от InStat — 299 баллов. Украинец лидирует в команде по количеству фланговых передач (75) и занимает четвертое место по числу острых пасов (55). Кроме того, по удачным отборам (75) Эдуард уступает только одному своему партнеру, а по успешным обводкам (70) — двоим. По воротам Эдуард пробил 10 раз, но в створ пока не попадал.