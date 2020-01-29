Мексиканский клуб отказался от трансфера Соля

Мексиканский клуб «УНАМ Пумас» отказался от покупки 27-летнего форварда киевского «Динамо» Франа Соля.

В переходе был заинтересован главный тренер команды Мигель Гонсалес. Но мексиканский клуб отпугнула высокая стоимость игрока — за Соля «Динамо» хотело получить $4 миллиона.

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2023-го года.