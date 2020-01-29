Мексиканский клуб отказался от трансфера Соля

В «УНАМ Пумас» считают, что $4 миллиона — слишком высокая цена на игрока

  • 29.01.2020 13:08
  • 1613 просмотров
  • 3 комментария
Мексиканский клуб отказался от трансфера Соля
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Мексиканский клуб «УНАМ Пумас» отказался от покупки 27-летнего форварда киевского «Динамо» Франа Соля.

В переходе был заинтересован главный тренер команды Мигель Гонсалес. Но мексиканский клуб отпугнула высокая стоимость игрока — за Соля «Динамо» хотело получить $4 миллиона.

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2023-го года.

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(7 голосов)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    kina_ne_bydet, 29.01.2020 13:52
    -3
    Хороший нап был, но динамовские физруки его убили
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 29.01.2020 13:28
    0
    axylinam, 29.01.2020 13:20
    Спорт юа превратился в утиную ферму
    Они всегда ею были
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 13:20
    +2
    Спорт юа превратился в утиную ферму
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 13:20
    +2
    Спорт юа превратился в утиную ферму
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 29.01.2020 13:28
    0
    axylinam, 29.01.2020 13:20
    Спорт юа превратился в утиную ферму
    Они всегда ею были
    Ссылка
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