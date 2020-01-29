Вингер Барселоны Карлес Перес перейдет в Рому

«Рома» близка к подписанию 21-летнего испанского вингера «Барселоны» Карлеса Переса. Футболист прибыл в Рим для прохождения медосмотра.
Перес — воспитанник «Барселоны». Футболист защищал цвета молодежных команд «блаугранас» с лета 2012-го года. Но у Переса нет постоянной игровой практики в «Барселоне», поэтому он хочет сменить клуб.
В текущем сезоне Карлес провел 12 матчей за первую команду «Барселоны», где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
«Рома» заплатит за игрока €13 миллионов.
Источник — Sky Sport Italia
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