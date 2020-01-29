Манчестер Юнайтед нацелился на Макси Гомеса

23-летний уругвайский форвард «Валенсии» Макси Гомес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб планирует подписать футболиста будущим летом.

В текущем сезоне Гомес провел за «Валенсию» 25 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Клаусула Гомеса составляет €140 миллионов.

Контракт футболиста с «Валенсией» рассчитан до лета 2024-го года.