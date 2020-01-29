Манчестер Юнайтед нацелился на Макси Гомеса

23-летний уругвайский форвард «Валенсии» Макси Гомес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб планирует подписать футболиста будущим летом.
В текущем сезоне Гомес провел за «Валенсию» 25 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Клаусула Гомеса составляет €140 миллионов.
Контракт футболиста с «Валенсией» рассчитан до лета 2024-го года.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Cadena Ser
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.