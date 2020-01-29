Горан ПОПОВ: «Лучший футболист Динамо — Вербич»

Бывший защитник киевского «Динамо» Горан Попов, ныне работающий футбольным агентом, поделился мнением о нынешних игроках киевского клуба.

«В киевском «Динамо» я всех хорошо знаю, кроме того, мой друг — Огнен Вукоевич — скаут «Динамо» сейчас. Я часто с ним общаюсь, вижу некоторые позиции, которые нужно усилить. Постараюсь, вместе со своим агентством помочь, чем смогу. У нас большой список игроков, около 200 футболистов. Это хорошие исполнители, есть игроки национальных сборных и даже капитаны. Одним словом, буду предлагать, если заинтересует кто-то, будем заниматься.

Кто из «Динамо» может уехать в Европу? Сейчас в «Динамо» лучшим футболист, на мой взгляд, это Беньямин Вербич. Он — классный игрок, который умеет играть в футбол. Кроме того, понравились еще несколько молодых ребят. В игре с «Вардаром» впечатлил Буяльский. Он ведь тоже еще считается молодым? Он просто супер. По первому тайме против «Динамо-Брест» он — лучший на поле», — заявил Попов в эфире канала «Футбол 1».