Горан ПОПОВ: «Лучший футболист Динамо — Вербич»

Специалист назвал имена игроков киевской команды, готовых к переезду в Европу

  • 29.01.2020 11:56
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Горан ПОПОВ: «Лучший футболист Динамо — Вербич»
© ФК Динамо Киев. Горан Попов

Бывший защитник киевского «Динамо» Горан Попов, ныне работающий футбольным агентом, поделился мнением о нынешних игроках киевского клуба.

«В киевском «Динамо» я всех хорошо знаю, кроме того, мой друг — Огнен Вукоевич — скаут «Динамо» сейчас. Я часто с ним общаюсь, вижу некоторые позиции, которые нужно усилить. Постараюсь, вместе со своим агентством помочь, чем смогу. У нас большой список игроков, около 200 футболистов. Это хорошие исполнители, есть игроки национальных сборных и даже капитаны. Одним словом, буду предлагать, если заинтересует кто-то, будем заниматься.

Кто из «Динамо» может уехать в Европу? Сейчас в «Динамо» лучшим футболист, на мой взгляд, это Беньямин Вербич. Он — классный игрок, который умеет играть в футбол. Кроме того, понравились еще несколько молодых ребят. В игре с «Вардаром» впечатлил Буяльский. Он ведь тоже еще считается молодым? Он просто супер. По первому тайме против «Динамо-Брест» он — лучший на поле», — заявил Попов в эфире канала «Футбол 1».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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