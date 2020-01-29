Зинедин ЗИДАН: «Желаю успехов Лунину»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что он наблюдает за всеми футболистами, которых «сливочные» отдали в аренду.

«Я, конечно, слежу за всеми игроками в аренде. Мы заинтересованы в том, чтобы они получали игровое время. Желаю всего наилучшего Вальехо, Лунину и Себальосу. Нам важно знать, что они играют», — отметил Зидан.

Первую часть сезона украинский вратарь Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», провел в аренде в «Вальядолиде», за который не сыграл ни одного матча в испанской Примере. Зимой Лунин перешел на правах аренды в «Овьедо». Всего за «Овьедо» Андрей провел 3 матча во всех турнирах, где пропустил 4 мяча.