Иван ГЕЦКО: «Надеюсь, Заря составит конкуренцию Динамо»

Бывший нападающий «Черноморца» и сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от второй части сезона.

— Интрига в борьбе за золотые медали умерла?

— Хотелось бы, чтобы она была, но я в нее мало верю. «Шахтер» не упустит первого места.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?

— На сегодняшний день по всем параметрам «Мариуполь» заслуживает быть в топ-6.

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?

— Конкретно сейчас тяжело сказать, но я надеюсь, что «Заря» сможет составить конкуренцию «Динамо» в борьбе за серебряные медали. «Александрия», которая пока не нашла нужного нападающего, вместе с «Десной», думаю, выше третьего места прыгнуть не смогут.

— Кто покинет элитный дивизион?

— И здесь есть вопросы. Да, сейчас, судя по тому, что происходит в «Карпатах», это главный претендент на вылет. Однако львовяне за последние годы научились держать удар в такой борьбе. Неизвестно, как еще будут обстоять дела у «Львова»…

— Кто из первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?

— Я бы хотел, чтобы УПЛ пополнили «Днепр», «Металлист», и «Черноморец». А если серьезно, то важно, чтобы это были устойчивые финансово, с хорошей инфраструктурой клубы. По ходу первой части сезона одними из моих фаворитов были «Рух» и «Оболонь-Бровар», с тренерами-максималистами во главе. Однако после непонятных отставок теперь уже не буду столь категоричен. Я не против видеть в УПЛ и «Волынь», клуб, который знает, что такое элита. Хотя повыситься в классе может кто-то на примере «Колоса», провинциальной команды.