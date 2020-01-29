Иван ГЕЦКО: «Надеюсь, Заря составит конкуренцию Динамо»

Специалист поделился ожиданиями от второй части сезона

  • 29.01.2020 09:46
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Иван ГЕЦКО: «Надеюсь, Заря составит конкуренцию Динамо»
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Бывший нападающий «Черноморца» и сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от второй части сезона.

— Интрига в борьбе за золотые медали умерла?
— Хотелось бы, чтобы она была, но я в нее мало верю. «Шахтер» не упустит первого места.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?
— На сегодняшний день по всем параметрам «Мариуполь» заслуживает быть в топ-6.

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?
— Конкретно сейчас тяжело сказать, но я надеюсь, что «Заря» сможет составить конкуренцию «Динамо» в борьбе за серебряные медали. «Александрия», которая пока не нашла нужного нападающего, вместе с «Десной», думаю, выше третьего места прыгнуть не смогут.

— Кто покинет элитный дивизион?
— И здесь есть вопросы. Да, сейчас, судя по тому, что происходит в «Карпатах», это главный претендент на вылет. Однако львовяне за последние годы научились держать удар в такой борьбе. Неизвестно, как еще будут обстоять дела у «Львова»…

— Кто из первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?
— Я бы хотел, чтобы УПЛ пополнили «Днепр», «Металлист», и «Черноморец». А если серьезно, то важно, чтобы это были устойчивые финансово, с хорошей инфраструктурой клубы. По ходу первой части сезона одними из моих фаворитов были «Рух» и «Оболонь-Бровар», с тренерами-максималистами во главе. Однако после непонятных отставок теперь уже не буду столь категоричен.  Я не против видеть в УПЛ и «Волынь», клуб, который знает, что такое элита. Хотя повыситься в классе может кто-то на примере «Колоса», провинциальной команды.

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Источник — zbirna.com

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