Виктор КОВАЛЕНКО: «Через контрольные матчи готовиться легче»

23-летний украинский полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко поделился впечатлениями о подготовке команды ко второй части сезона.

«Первый сбор всегда с акцентом на физике, чтобы команда подготовилась и достигла нужных кондиций. Но большинство упражнений проходят с мячом, и благодаря их интенсивности мы получаем нужную нагрузку. Набираем форму и через контрольные матчи: так всегда легче готовиться, ведь играть любят все. Сейчас физически чувствуем себя хорошо и готовы к двум предстоящим поединкам», — отметил Коваленко.

В текущем сезоне Коваленко провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.