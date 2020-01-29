Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер — Пролетер

В среду, 29-го января, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с сербским «Пролетером» на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 9:45 по киевскому времени. В прямой трансляции матч смогут посмотреть все зарегистрированные пользователи официального сайта «Шахтера».

На данный момент «Пролетер» находится на 12-м месте в сербской Суперлиге с 5 победами, 5 ничьими и 10 поражениями, пропускает больше, чем забивает (17:29), входит в шестерку команд, чаще других использующих длинные передачи, и имеет худший в лиге процент попаданий в створ.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» — «Пролетер».