Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер — Пролетер

Поединок состоится в среду, 29-го января

  • 29.01.2020 09:05
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Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер — Пролетер
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 29-го января, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с сербским «Пролетером» на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 9:45 по киевскому времени. В прямой трансляции матч смогут посмотреть все зарегистрированные пользователи официального сайта «Шахтера».

На данный момент «Пролетер» находится на 12-м месте в сербской Суперлиге с 5 победами, 5 ничьими и 10 поражениями, пропускает больше, чем забивает (17:29), входит в шестерку команд, чаще других использующих длинные передачи, и имеет худший в лиге процент попаданий в створ.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» — «Пролетер».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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