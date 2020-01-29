Милан выиграл пять матчей подряд впервые за два года

«Милан» обыграл «Торино» (4:2) в рамках четвертьфинала Кубка Италии.
Это уже пятая победа «россонери» подряд. Последний раз команда проводила серию из 5+ победных матчей в феврале 2018 года.
В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом». В чемпионате Италии россонери занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко после 21 тура.
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Источник — Opta
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