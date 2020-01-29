Сент-Этьен выбил Монако в 1/8 финала Кубка Франции

28 января состоялись четыре поединка за выход в четвертьфинал турнира

  • 29.01.2020 00:42
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Сент-Этьен выбил Монако в 1/8 финала Кубка Франции
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28 января состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Франции. Ниже приведены их результаты. Оставшиеся игры пройдут 29 января

Кубок Франции по футболу

1/8 финала

«Анже»«Ренн» – 4:5 (д.в.)

Голы: Леа Силики, 37 (0:1). Ньянг, 42 (0:2). Тиуб, 52 (1:2). Ньянг, 61,  пенальти (1:3). Тиуб, 85 (2:3). Баокен, 89, пенальти (3:3). Гбохо, 101 (3:4). Перейра Лаж, 105+1 (4:4). Желен, 110 (4:5).

«Бельфор»«Монпелье» – 0:0 (пен. 5:4)

«Лимоне»«Дижон» – 1:2

Голы: Бузит, 49 (1:0). Кадис, 54 (1:1). Мавидиди, 120+1 (1:2).

«Монако» – «Сент-Этьен» – 0:1

Гол: Буанга, 24.

«Монако»: Леком, Агилар (Фабрегас, 79), Жемерсон, Бадиашиле, Жорже (Балло-Туре, 90+2), Мартинш, Адриэн Силва, Головин, Загре (Йоветич, 73), Бен Йеддер, Бальде.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Фофана, Салиба, Габриэл Силва (Трауко, 46), Онора, М`Вила, Аолу (Диуссе, 79), Амума, Буанга, Диони (Кабай, 69).

Предупреждения: Аолу, 46. Фофана, 49. М`Вила, 67. Кабай, 72. Головин, 90+3.

Судья: Амель (Франция).

Монако. Стадион «Луи II».

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Источник — Sport.ua

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