Сент-Этьен выбил Монако в 1/8 финала Кубка Франции

28 января состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Франции. Ниже приведены их результаты. Оставшиеся игры пройдут 29 января
Кубок Франции по футболу
1/8 финала
«Анже» – «Ренн» – 4:5 (д.в.)
Голы: Леа Силики, 37 (0:1). Ньянг, 42 (0:2). Тиуб, 52 (1:2). Ньянг, 61, пенальти (1:3). Тиуб, 85 (2:3). Баокен, 89, пенальти (3:3). Гбохо, 101 (3:4). Перейра Лаж, 105+1 (4:4). Желен, 110 (4:5).
«Бельфор» – «Монпелье» – 0:0 (пен. 5:4)
«Лимоне» – «Дижон» – 1:2
Голы: Бузит, 49 (1:0). Кадис, 54 (1:1). Мавидиди, 120+1 (1:2).
«Монако» – «Сент-Этьен» – 0:1
Гол: Буанга, 24.
«Монако»: Леком, Агилар (Фабрегас, 79), Жемерсон, Бадиашиле, Жорже (Балло-Туре, 90+2), Мартинш, Адриэн Силва, Головин, Загре (Йоветич, 73), Бен Йеддер, Бальде.
«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Фофана, Салиба, Габриэл Силва (Трауко, 46), Онора, М`Вила, Аолу (Диуссе, 79), Амума, Буанга, Диони (Кабай, 69).
Предупреждения: Аолу, 46. Фофана, 49. М`Вила, 67. Кабай, 72. Головин, 90+3.
Судья: Амель (Франция).
Монако. Стадион «Луи II».
Источник — Sport.ua
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