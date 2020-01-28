Стало известно, в каких городах будут базироваться сборные на Евро-2020

УЕФА опубликовал список городов, где будут базироваться сборные-участники финального турнира Евро-2020.

Сборная Украины разместится в Бухаресте во время чемпионата Европы 2020. Все 20 сборных, которые уже имеют путевку в финальную часть, назвали места расположения их базовых лагерей во время турнира.

Группа А

Турция : Баку, Азербайджан

: Баку, Азербайджан Уэльс : Баку, Азербайджан

: Баку, Азербайджан Швейцария : Рим, Италия

: Рим, Италия Италия: Коверчано, Италия

Группа В

Дания : Хельсингер, Дания

: Хельсингер, Дания Россия : Новогорск, Россия

: Новогорск, Россия Бельгия : Тюбиз, Бельгия

: Тюбиз, Бельгия Финляндия: Репино, Россия

Группа С

Украина : Бухарест, Румыния

: Бухарест, Румыния Австрия : Зеефельд, Австрия

: Зеефельд, Австрия Нидерланды: Зейст, Нидерланды

Группа D

Англия : Бертон-апон-Трент, Англия

: Бертон-апон-Трент, Англия Чехия : Керри, Шотландия

: Керри, Шотландия Хорватия: Сент-Андрюс, Шотландия

Группа Е

Швеция : Мейнут, Ирландия

: Мейнут, Ирландия Испания : Лас-Росас-де-Мадрид, Испания

: Лас-Росас-де-Мадрид, Испания Польша: Портмарнок, Ирландия

Группа F

Португалия : Будапешт, Венгрия

: Будапешт, Венгрия Франция : Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция

: Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция Германия: Херцогенаурах, Германия

Последние 4 участника финального турнира Евро-2020 будут определены в стыковых матчах в марте.

Сборная Украины на групповом этапе турнира будет выступать в группе С вместе с Нидерландами, Австрией и одним из победителей плей-офф.

Календарь матчей сборной Украины в группе С