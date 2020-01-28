Стало известно, в каких городах будут базироваться сборные на Евро-2020

Сборная Украины разместится в Бухаресте во время финального раунда

  • 28.01.2020 21:56
  • 1352 просмотра
  • 3 комментария
Стало известно, в каких городах будут базироваться сборные на Евро-2020
© Twitter

УЕФА опубликовал список городов, где будут базироваться сборные-участники финального турнира Евро-2020.

Сборная Украины разместится в Бухаресте во время чемпионата Европы 2020. Все 20 сборных, которые уже имеют путевку в финальную часть, назвали места расположения их базовых лагерей во время турнира.

Группа А

  • Турция: Баку, Азербайджан
  • Уэльс: Баку, Азербайджан
  • Швейцария: Рим, Италия
  • Италия: Коверчано, Италия

Группа В

  • Дания: Хельсингер, Дания
  • Россия: Новогорск, Россия
  • Бельгия: Тюбиз, Бельгия
  • Финляндия: Репино, Россия

Группа С

  • Украина: Бухарест, Румыния
  • Австрия: Зеефельд, Австрия
  • Нидерланды: Зейст, Нидерланды

Группа D

  • Англия: Бертон-апон-Трент, Англия
  • Чехия: Керри, Шотландия
  • Хорватия: Сент-Андрюс, Шотландия

Группа Е

  • Швеция: Мейнут, Ирландия
  • Испания: Лас-Росас-де-Мадрид, Испания
  • Польша: Портмарнок, Ирландия

Группа F

  • Португалия: Будапешт, Венгрия
  • Франция: Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция
  • Германия: Херцогенаурах, Германия

Последние 4 участника финального турнира Евро-2020 будут определены в стыковых матчах в марте.

Сборная Украины на групповом этапе турнира  будет выступать в группе С вместе с Нидерландами, Австрией и одним из победителей плей-офф.

Календарь матчей сборной Украины в группе С

  • 14.06.2020. 22:00. Нидерланды – Украина, Амстердам, «Йохан Кройфф Арена»
  • 18.06.2020. 16:00. Украина – победитель плей-офф D/A, Бухарест, «Арена Национале»
  • 22.06.2020. 16:00. Украина – Австрия, Бухарест, «Арена Национале»
 
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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 28.01.2020 23:01
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 28.01.2020 22:09
    А чому би не базуватися в Одесі. Там до Бухаресту - рукою подати. І так ніхто не дасть постійно тренуватися на Арені Націонале.... Австрійці явно бабла побільше мають і то в себе вдома базуються, а наші... Ще й як завжди за кошт держави повезуть в офіційній делегації чоловік 50 різних нахлєбніків....
    улыбнул своей...ээээ...))
    Ссылка
    Jeka Lukashin
      Jeka Lukashin, 28.01.2020 22:21
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 28.01.2020 22:09
    А чому би не базуватися в Одесі. Там до Бухаресту - рукою подати. І так ніхто не дасть постійно тренуватися на Арені Націонале.... Австрійці явно бабла побільше мають і то в себе вдома базуються, а наші... Ще й як завжди за кошт держави повезуть в офіційній делегації чоловік 50 різних нахлєбніків....
    А че не в Черновцах тогда? И летать не нужно, пешком перешли границу и всеее
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.01.2020 22:09
    -2
    А чому би не базуватися в Одесі. Там до Бухаресту - рукою подати. І так ніхто не дасть постійно тренуватися на Арені Націонале.... Австрійці явно бабла побільше мають і то в себе вдома базуються, а наші... Ще й як завжди за кошт держави повезуть в офіційній делегації чоловік 50 різних нахлєбніків....
    Ссылка
    Jeka Lukashin
      Jeka Lukashin, 28.01.2020 22:21
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 28.01.2020 22:09
    А чому би не базуватися в Одесі. Там до Бухаресту - рукою подати. І так ніхто не дасть постійно тренуватися на Арені Націонале.... Австрійці явно бабла побільше мають і то в себе вдома базуються, а наші... Ще й як завжди за кошт держави повезуть в офіційній делегації чоловік 50 різних нахлєбніків....
    А че не в Черновцах тогда? И летать не нужно, пешком перешли границу и всеее
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 28.01.2020 23:01
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 28.01.2020 22:09
    А чому би не базуватися в Одесі. Там до Бухаресту - рукою подати. І так ніхто не дасть постійно тренуватися на Арені Націонале.... Австрійці явно бабла побільше мають і то в себе вдома базуються, а наші... Ще й як завжди за кошт держави повезуть в офіційній делегації чоловік 50 різних нахлєбніків....
    улыбнул своей...ээээ...))
    Ссылка
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