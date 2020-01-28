Стало известно, в каких городах будут базироваться сборные на Евро-2020

УЕФА опубликовал список городов, где будут базироваться сборные-участники финального турнира Евро-2020.
Сборная Украины разместится в Бухаресте во время чемпионата Европы 2020. Все 20 сборных, которые уже имеют путевку в финальную часть, назвали места расположения их базовых лагерей во время турнира.
Группа А
- Турция: Баку, Азербайджан
- Уэльс: Баку, Азербайджан
- Швейцария: Рим, Италия
- Италия: Коверчано, Италия
Группа В
- Дания: Хельсингер, Дания
- Россия: Новогорск, Россия
- Бельгия: Тюбиз, Бельгия
- Финляндия: Репино, Россия
Группа С
- Украина: Бухарест, Румыния
- Австрия: Зеефельд, Австрия
- Нидерланды: Зейст, Нидерланды
Группа D
- Англия: Бертон-апон-Трент, Англия
- Чехия: Керри, Шотландия
- Хорватия: Сент-Андрюс, Шотландия
Группа Е
- Швеция: Мейнут, Ирландия
- Испания: Лас-Росас-де-Мадрид, Испания
- Польша: Портмарнок, Ирландия
Группа F
- Португалия: Будапешт, Венгрия
- Франция: Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция
- Германия: Херцогенаурах, Германия
Последние 4 участника финального турнира Евро-2020 будут определены в стыковых матчах в марте.
Сборная Украины на групповом этапе турнира будет выступать в группе С вместе с Нидерландами, Австрией и одним из победителей плей-офф.
Календарь матчей сборной Украины в группе С
- 14.06.2020. 22:00. Нидерланды – Украина, Амстердам, «Йохан Кройфф Арена»
- 18.06.2020. 16:00. Украина – победитель плей-офф D/A, Бухарест, «Арена Национале»
- 22.06.2020. 16:00. Украина – Австрия, Бухарест, «Арена Национале»
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.