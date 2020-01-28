Сборная Украины U-21 в 2020 году проведет как минимум 9 матчей

У команды Руслана Ротаня будет насыщенный календарь

  • 28.01.2020 16:12
  • 329 просмотров
  • 2 комментария
Сборная Украины U-21 в 2020 году проведет как минимум 9 матчей
© ffu.ua

В 2020 году у молодежной сборной Украины под руководством Руслана Ротаня будет достаточно плотный календарь.

Команда первый сбор года начнет 23-го марта в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2021 против Мальты и Северной Ирландии.

Далее в мае Украину U-21 ждет 2 поединка турнира имени Лобановского, где также сыграют молодежные команды Португалии, Словении и Болгарии. В июне Украина сыграет контрольный матч с Италией U-21.

Осенью команда закончит отбор к Евро-2021 еще 4 встречами.

Украина U-21 неудачно стартовала в отборе, проиграв 3 матча из 4-х.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 28.01.2020 16:38
    +1
    johndow11, 28.01.2020 16:26
    надеюсь, под руководством двух тренеров)
    будут держать до последнего. видать с зп откат в карман
    Ссылка
    johndow11
      johndow11, 28.01.2020 16:26
    +1
    надеюсь, под руководством двух тренеров)
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 28.01.2020 16:38
    +1
    johndow11, 28.01.2020 16:26
    надеюсь, под руководством двух тренеров)
    будут держать до последнего. видать с зп откат в карман
    Ссылка
    johndow11
      johndow11, 28.01.2020 16:26
    +1
    надеюсь, под руководством двух тренеров)
    Ссылка
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