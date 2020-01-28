Сборная Украины U-21 в 2020 году проведет как минимум 9 матчей

В 2020 году у молодежной сборной Украины под руководством Руслана Ротаня будет достаточно плотный календарь.
Команда первый сбор года начнет 23-го марта в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2021 против Мальты и Северной Ирландии.
Далее в мае Украину U-21 ждет 2 поединка турнира имени Лобановского, где также сыграют молодежные команды Португалии, Словении и Болгарии. В июне Украина сыграет контрольный матч с Италией U-21.
Осенью команда закончит отбор к Евро-2021 еще 4 встречами.
Украина U-21 неудачно стартовала в отборе, проиграв 3 матча из 4-х.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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