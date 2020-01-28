Вальядолид Роналдо подписал Бен Арфа

Французский хавбек продолжит карьеру в Испании

  • 28.01.2020 12:29
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Вальядолид Роналдо подписал Бен Арфа
© As. Хатем Бен Арфа
«Вальядолид» усилился 32-летним французским полузащитником Хатемом Бен Арфа. Игрок подписал соглашение до конца сезона.
 
К испанскому клубу хавбек присоединился на правах свободного агента: Бен Арфа находится без команды с лета 2019 года после истечения срока действия контракта с «Ренном».
 
Бен Арфа еще не имел опыта игры в чемпионате Испании. Ранее он играл в английской Премьер-лиге и французской Лиге 1.

 

 

С 2007 по 2015 год Хатем вызывался в сборную Франции, за которую забил два мяча в 15 поединках.

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Источник — ФК Реал Вальядолид

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