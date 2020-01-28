Вальядолид Роналдо подписал Бен Арфа

«Вальядолид» усилился 32-летним французским полузащитником Хатемом Бен Арфа. Игрок подписал соглашение до конца сезона.

К испанскому клубу хавбек присоединился на правах свободного агента: Бен Арфа находится без команды с лета 2019 года после истечения срока действия контракта с «Ренном».

Бен Арфа еще не имел опыта игры в чемпионате Испании. Ранее он играл в английской Премьер-лиге и французской Лиге 1.

С 2007 по 2015 год Хатем вызывался в сборную Франции, за которую забил два мяча в 15 поединках.