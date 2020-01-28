ВИДЕО. Сын Месси забил гол. Боевой характер Роналду-младшего

Наверное, каждый любитель футбола мечтает, чтобы его сын стал футболистом. У профессиональных игроков такие же желания, но, конечно, у их детей гораздо больше шансов проявить себя. Сегодня мы расскажем про детей футболистов, которые могут повторить или даже превзойти успехи своих отцов.
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Источник — 120 ярдов
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