Евгений КОНОПЛЯНКА: «Это самый приятный сбор в моей карьере»

Украинский хавбек «Шахтера» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 28.01.2020 11:32
  • 1539 просмотров
  • 5 комментариев
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Это самый приятный сбор в моей карьере»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

30-летний украинский полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о подготовке в Белеке, методике тренировок и положительных эмоциях.

– В чем важность зимних сборов?
– Самое главное – набрать физические и технические кондиции, а тактику можно понимать и нарабатывать без мяча.

– Спустя семь дней сбора как чувствуешь себя физически? Удалось ли набрать определенную форму?
– Мы только подходим к стопроцентным кондициям – позади всего неделя. Сколько в моей карьере было сборов, нынешний, как по мне, самый правильный и приятный. Почему? Потому что мы тренируем физику за счет удержания мяча, интенсивной работы. И это просто удовольствие. Я понимаю, для чего пошел в футбол: чтобы получать такие приятные эмоции! По сути, 80 процентов команд бегают без мяча. Мы же через игры набираем физическую форму и технику, что вдвойне приятно.

– Контрольные матчи рассматриваете как элемент тренировки?
– Конечно, это подготовительный процесс. Но и в тренировках не хочется уступать, иначе уходишь расстроенным. Так что игры все-таки стоят немного больше, чем простое занятие. Мы отдаемся на сто процентов и за счет этого набираем форму.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 12:14
    0
    JulikoB, 28.01.2020 12:09
    Селфи когда будут?
    Ему запретили бегать с селфи палкой
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 28.01.2020 12:09
    0
    Селфи когда будут?
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 28.01.2020 12:05
    +2
    Кайфоман приехал на курорт
    Ссылка
    witcher_rr
      witcher_rr, 28.01.2020 11:47
    -2
    А что,при Рамосе тебе плохо бегалось,Иуда?!!!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 11:38
    0
    Жека иди в президенты?
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 28.01.2020 12:05
    +2
    Кайфоман приехал на курорт
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 12:14
    0
    JulikoB, 28.01.2020 12:09
    Селфи когда будут?
    Ему запретили бегать с селфи палкой
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 28.01.2020 12:09
    0
    Селфи когда будут?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 28.01.2020 11:38
    0
    Жека иди в президенты?
    Ссылка
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