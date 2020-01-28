ВИДЕО. Фанаты устроили фаер-шоу на тренировке дрезденского Динамо

Болельщики поддержали команду в преддверии важного матча

  • 28.01.2020 11:14
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ВИДЕО. Фанаты устроили фаер-шоу на тренировке дрезденского Динамо
© ФК Динамо Дрезден

Около 4 тысяч фанатов дрезденского «Динамо» в понедельник, 27-го января, устроили яркое фаер-шоу на открытой тренировке немецкой команды.

«Динамо» Дрезден выступает во второй Бундеслиге. После 18-ти сыгранных туров команда занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Уже в среду «Динамо» предстоит принципиально важный матч против «Карлсруэ», который идет на 15-м месте.

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Источник — Facebook.com

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