ВИДЕО. Фанаты устроили фаер-шоу на тренировке дрезденского Динамо

Около 4 тысяч фанатов дрезденского «Динамо» в понедельник, 27-го января, устроили яркое фаер-шоу на открытой тренировке немецкой команды.

«Динамо» Дрезден выступает во второй Бундеслиге. После 18-ти сыгранных туров команда занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Уже в среду «Динамо» предстоит принципиально важный матч против «Карлсруэ», который идет на 15-м месте.