ТМ. Динамо К - Кайрат 2:0, Колос - Форвертс 2:0, Днепр-1 - Богемианс 1:2

Во вторник, 28 января, украинские команды сыграют товарищеские матчи на предсезонных сборах.
11:00. Динамо Киев - Кайрат Казахстан 2:0
15:30. Колос - Форветс Штейр Австрия 2:0
16:00. Мариуполь - Санкт-Пельтен Австрия 1:1
16:00. Десна - Хартберг Австрия 1:1
16:30. Днепр-1 - Богемианс Чехия 1:2
Время матчей киевское.
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Источник — Sport.ua
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