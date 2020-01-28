Вячеслав ЧУРКО: «Самое тяжелое — перетерпеть первые несколько дней»

Игрок «Мариуполя» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 28.01.2020 10:47
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Вячеслав ЧУРКО: «Самое тяжелое — перетерпеть первые несколько дней»
© ФК Мариуполь. Вячеслав Чурко

26-летний украинский полузащитник «Мариуполя» Вячеслав Чурко рассказал о том, что самое тяжелое в работе на межсезонных тренировочных сборах.

— Что самое тяжелое на сборах?
— Самое тяжелое — перетерпеть первые несколько дней. Вначале, когда мы приезжаем на сборы, первые три-четыре дня — это самый тяжелый период. Ты еще не адаптировался к нагрузкам, все болит. Но потом, после второй-третьей игры, уже становится легче.

— Когда станет виден результат этой тяжелой работы?
— Ну, надеюсь, к концу второго сбора все будут себя чувствовать уже хорошо, и к началу чемпионата команда выйдет на пик формы.

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Источник — ФК Мариуполь

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