Вячеслав ЧУРКО: «Самое тяжелое — перетерпеть первые несколько дней»

26-летний украинский полузащитник «Мариуполя» Вячеслав Чурко рассказал о том, что самое тяжелое в работе на межсезонных тренировочных сборах.

— Что самое тяжелое на сборах?

— Самое тяжелое — перетерпеть первые несколько дней. Вначале, когда мы приезжаем на сборы, первые три-четыре дня — это самый тяжелый период. Ты еще не адаптировался к нагрузкам, все болит. Но потом, после второй-третьей игры, уже становится легче.

— Когда станет виден результат этой тяжелой работы?

— Ну, надеюсь, к концу второго сбора все будут себя чувствовать уже хорошо, и к началу чемпионата команда выйдет на пик формы.