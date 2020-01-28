ФОТО. Фонсека, остановив победную поступь Лацио, отдыхает с семьей на море

Главный тренер «Ромы» нашел время, чтобы передохнуть от футбола

  • 28.01.2020 10:32
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ФОТО. Фонсека, остановив победную поступь Лацио, отдыхает с семьей на море
© Instagram. Паулу Фонсека с семьей

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, ныне работающий в Италии с «Ромой», после поединка 21-го тура Серии А против «Лацио» отправился с семьей на небольшой отдых.

На своей странице в соцсети Фонсека поделился фотографиями, локацией которых установил Помецию – коммуну в Италии, располагающуюся на берегу Тирренского моря. Коуч «Ромы» провел выходные вместе с супругой (украинкой Катериной Остроушко) и маленьким сыном Мартином, который родился весной минувшего года.

Отметим, что сыграв вничью 1:1 с «Лацио», «Рома» Фонсеки смогла остановить рекордную для текущего чемпионата Италии победную поступь «орлов». До этого поединка «Лацио» выиграл 11 кряду матчей в национальной лиге, что является лучшим показателем для всех команд-участниц соревнования.

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Источник — Sport.ua

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