ФОТО. Фонсека, остановив победную поступь Лацио, отдыхает с семьей на море

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, ныне работающий в Италии с «Ромой», после поединка 21-го тура Серии А против «Лацио» отправился с семьей на небольшой отдых.

На своей странице в соцсети Фонсека поделился фотографиями, локацией которых установил Помецию – коммуну в Италии, располагающуюся на берегу Тирренского моря. Коуч «Ромы» провел выходные вместе с супругой (украинкой Катериной Остроушко) и маленьким сыном Мартином, который родился весной минувшего года.

Отметим, что сыграв вничью 1:1 с «Лацио», «Рома» Фонсеки смогла остановить рекордную для текущего чемпионата Италии победную поступь «орлов». До этого поединка «Лацио» выиграл 11 кряду матчей в национальной лиге, что является лучшим показателем для всех команд-участниц соревнования.