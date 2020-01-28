ФОТО. Фонсека, остановив победную поступь Лацио, отдыхает с семьей на море

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, ныне работающий в Италии с «Ромой», после поединка 21-го тура Серии А против «Лацио» отправился с семьей на небольшой отдых.
На своей странице в соцсети Фонсека поделился фотографиями, локацией которых установил Помецию – коммуну в Италии, располагающуюся на берегу Тирренского моря. Коуч «Ромы» провел выходные вместе с супругой (украинкой Катериной Остроушко) и маленьким сыном Мартином, который родился весной минувшего года.
Pur essendo un marito e un papà molto impegnato, ogni minuto libero lo trascorro con la mia famiglia e il mio piccolo. Il mio rifugio e la più grande fonte di ispirazione. I’m a busy husband and father, but every free minute that I have I’m spending with my family, with my little son. My recovery and biggest inspiration ever.
Отметим, что сыграв вничью 1:1 с «Лацио», «Рома» Фонсеки смогла остановить рекордную для текущего чемпионата Италии победную поступь «орлов». До этого поединка «Лацио» выиграл 11 кряду матчей в национальной лиге, что является лучшим показателем для всех команд-участниц соревнования.
Источник — Sport.ua
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