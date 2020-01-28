Цитаишвили и Соль выйдут в стартовом составе Динамо на матч с Кайратом

Во вторник, 28-го января, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Кайратом» в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора. Поединок начнется в 11:00 по киевскому времени.

Игра состоится на поле Gloria Sports Arena, которая находится на территории отеля. Добираться долго игрокам не придется, обе команды проживают именно в этом отеле, и их отделяют от поля только беговые дорожки.

В течение всего первого тренировочного сбора киевскую команду сопровождала теплая и сухая погода, с комфортными + 14-16 ° C. Только на предпоследний день небо затянуло тучами, а во вторник пошел дождь, который, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться до вечера.

«Динамо» начнет матч в таком составе: Бойко — Миколенко, Сирота, Попов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Цитаишвили, Де Пена – Соль.

Сразу после матча «бело-синие» отправятся в Киев на четырехдневный отдых, после чего вернутся в Турцию на второй тренировочный сбор.