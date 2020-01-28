Артем ДОВБИК: «Предложение из УПЛ? Я еще в Дании не наигрался»

22-летний форвард «Мидтьюлланна» Артем Довбик заявил, что пока не готов вернуться в Украину.
— Как считаешь, в чемпионате Дании ты растешь как футболист?
— Да. Футболист растет, если выходит из зоны комфорта. Трудности закаляют. Я это хорошо ощутил, выступая в зарубежном первенстве.
— Готов рассматривать предложение из чемпионата Украины?
— На данный момент нет. Я еще не наигрался в чемпионате Дании (улыбается), здесь интересно.
— Как думаешь, Евро-2020 от тебя далеко?
— Сейчас, думаю, да.
— Следил за выступлением сборной Украины в отборочном турнире?
— Конечно. И тот футбол, который демонстрировала команда Андрея Шевченко в отборе, позволяет говорить о том, что как минимум из группы на Евро сине-желтые должны выходить.
Источник — zbirna.com
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