Алексис Санчес получит второй шанс в Манчестер Юнайтед

31-летний чилийский вингер «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, который в нынешнем сезоне защищает цвета «Интера» на правах аренды, получит второй шанс проявить себя в английском клубе.

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд не хочет продавать футболиста в другой клуб.

В текущем сезоне Санчес провел за «Интер» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов. Контракт Алексиса с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022-го года.