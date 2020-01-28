Алексис Санчес получит второй шанс в Манчестер Юнайтед

31-летний чилийский вингер «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, который в нынешнем сезоне защищает цвета «Интера» на правах аренды, получит второй шанс проявить себя в английском клубе.
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд не хочет продавать футболиста в другой клуб.
В текущем сезоне Санчес провел за «Интер» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов. Контракт Алексиса с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022-го года.
Источник — Daily Star
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