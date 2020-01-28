Динамо — Кайрат. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 28-го января, киевское «Динамо» проведет заключительный контрольный матч на первом тренировочном сборе в Турции.
Соперником киевлян станет серебряный призер чемпионата Казахстана — «Кайрат» из Алматы. Прямая трансляция поединка начнется в 11:00 по киевскому времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.