Золотая бутса 2019/20. Иммобиле опережает Левандовски и Вернера

В Европе продолжаются европейские чемпионаты. Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe («Золотая бутса») является итальянец Чиро Иммобиле из «Лацио», который забил 23 гола и набрал 46 очков в рейтинг.

Поляк Роберт Левандовски из «Баварии» имеют в своем активе 21 гол и 42 очка. Немец Тимо Вернер из РБ «Лейпциг» идет третьим (20 голов, 40 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. Два сезона подряд аргентинский форвард Лионель Месси обходил всех конкурентов. Сейчас аргентинец занимает 9-е место (14 голов), а португалец Криштиану Роналду (17 мячей) входит в топ-5 лучших бомбардиров сезона в Европе.

По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина, Россия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.