Турецкий Бешикташ назначил нового главного тренера

Назван новый главный тренер турецкого клуба «Бешикташ». Им стал Серген Ялчин. 47-летний наставник заключил контракт на 1,5 года.

Ранее руководство клуба решило расторгнуть контракт с Абдуллахом Авджи.

Серген Ялчин в прошлом сезоне работал в клубе «Ени Малатьяспор», но 15 января подал в отставку. Он много сезонов (1991–97, 2002–06) как игрок защищал цвета «Бешикташа».