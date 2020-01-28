Турецкий Бешикташ назначил нового главного тренера

Назван новый главный тренер турецкого клуба «Бешикташ». Им стал Серген Ялчин. 47-летний наставник заключил контракт на 1,5 года.
Ранее руководство клуба решило расторгнуть контракт с Абдуллахом Авджи.
Серген Ялчин в прошлом сезоне работал в клубе «Ени Малатьяспор», но 15 января подал в отставку. Он много сезонов (1991–97, 2002–06) как игрок защищал цвета «Бешикташа».
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Источник — ФК Бешикташ
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