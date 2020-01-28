Ливерпуль против Челси? Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии

Вечером 27 января состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Завершены первые матчи предыдущей стадии турнира.
Во многих противостояниях еще не сыграны переигровки 1/16 финала, поэтому окончательный вид пары следующей стадии приобретут после ответных матчей 4 февраля.
Если «Ливерпуль» пройдет своего соперника, то далее встретится с лондонским «Челси» за выход в четвертьфинал. Другие гранды английского футбола получили в соперники более слабые команды.
Кубок Англии по футболу
Жеребьевка 1/8 финала (матчи 2–4 марта)
Шеффилд Уэнсдей (2) – Манчестер Сити (1)
Рэдинг (2) / Кардифф Сити (2) – Шеффилд Юнайтед (1)
Челси (1) – Шрусбери Таун (3) / Ливерпуль (1)
Вест Бромвич (2) – Ньюкасл Юнайтед (1) / Оксфорд (3)
Лестер (1) – Ковентри (3) / Бирмингем (2)
Нортхэмптон (4) / Дерби (2) – Манчестер Юнайтед (1)
Саутгемптон (1) / Тоттенхэм (1) – Норвич (1)
Портсмут (3) – Арсенал (1)
В скобках указан дивизион.
Источник — Sport.ua
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