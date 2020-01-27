ФОТО. Роналду нежно поздравил жену с днем рождения

Жоржине Родригес, жене 34-летнего форварда «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, в понедельник, 27-го января, исполнилось 26 лет.

«Поздравляю, любовь моя! Желаю тебе очень хорошего дня рождения! Ты — великолепная женщина и отличная мама для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!», — написал Роналду в Instagram.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 26 матчей во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 3 результативные передачи.