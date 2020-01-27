Ковель-Волынь — Волынь — 0:5. Видео голов и обзор матча

Луцкая «Волынь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В товарищеском матче «Волынь» разгромила «Ковель-Волынь» со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ковель-Волынь» — «Волынь» — 0:5
Голы: Кизилатеш, Карпенко – 2, Кулиш – 2
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Источник — ФК Волынь
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