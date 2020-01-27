Ковель-Волынь — Волынь — 0:5. Видео голов и обзор матча

Луцкий клуб разгромил соперников в товарищеском поединке

  • 27.01.2020 16:35
  • 868 просмотров
  • 1 комментарий
Ковель-Волынь — Волынь — 0:5. Видео голов и обзор матча
© ФК Волынь

Луцкая «Волынь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В товарищеском матче «Волынь» разгромила «Ковель-Волынь» со счетом 5:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Ковель-Волынь» — «Волынь» — 0:5
Голы: Кизилатеш, Карпенко – 2, Кулиш – 2

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Источник — ФК Волынь

(1 голос)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 27.01.2020 16:56
    0
    Судья продажный! Три гола из явного "вне игры"!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 27.01.2020 16:56
    0
    Судья продажный! Три гола из явного "вне игры"!
    Ссылка
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