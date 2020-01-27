ТАЙСОН: «Время не решает проблемы»

32-летний бразильский полузащитник Тайсон продолжает подготовку к новому сезону в составе донецкого «Шахтера».
«Время не решает проблемы. Оно только делает их еще больше. Так что не бойтесь действовать, иначе проблемы могут вас уничтожить!», — написал Тайсон в Instagram.
В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.
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Источник — Instagram
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