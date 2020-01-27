ТАЙСОН: «Время не решает проблемы»

Полузащитник «Шахтера» готовится ко второй части сезона

  • 27.01.2020 16:08
  • 543 просмотра
  • 1 комментарий
ТАЙСОН: «Время не решает проблемы»
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

32-летний бразильский полузащитник Тайсон продолжает подготовку к новому сезону в составе донецкого «Шахтера».

«Время не решает проблемы. Оно только делает их еще больше. Так что не бойтесь действовать, иначе проблемы могут вас уничтожить!», — написал Тайсон в Instagram.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
    axylinam, 27.01.2020 16:25
    +2
    Плакса Тайсон завуалированно угрожает
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 27.01.2020 16:25
    +2
    Плакса Тайсон завуалированно угрожает
    Ссылка
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