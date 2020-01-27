Каргбо выйдет в стартовом составе Динамо на матч с Динамо-Брест

В понедельник, 27-го января, «Динамо» проведет свой пятый матч на первом тренировочном сборе в турецком Белеке.
Соперником «бело-синих» будет «Динамо-Брест» из белорусского Бреста. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
В стартовом составе «Динамо» выйдут такие игроки: Бущан – Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко – Кадири, Шапаренко, Пиварич, Буяльский, Андриевский – Каргбо.
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Источник — ФК Динамо Киев
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