Олег ШЕЛАЕВ: «Десна и Днепр-1 впечатлили, Карпаты — разочаровали»

43-летний экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился впечатлениями о трансферной политике украинских клубов этой зимой.

— Какая из команд УПЛ больше других впечатлила своей трансферной политикой?

— «Десна» и «Днепр-1», безусловно. Днепряне, по всему видно, хотят построить боеспособный коллектив, ставят перед собой высокие цели. Думаю, в случае с «Днепром-1» также не стоит особо обращать внимание на его поражение от сербской команды. В игре приняло участие много новичков, идет притирка.

— Кто вас разочаровал?

— «Карпаты». И с точки зрения кадровых потерь, и по мотивации. Заметно, что львовяне не верят в то, что им удастся сохранить место в элите. Хотя, может, в последний момент снова реформируют УПЛ, и никто не вылетит. У нас я не могу исключить ничего…