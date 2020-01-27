Олег ШЕЛАЕВ: «Десна и Днепр-1 впечатлили, Карпаты — разочаровали»

Специалист поделился мнением о трансферной политике клубов УПЛ

  • 27.01.2020 15:15
  • 644 просмотра
  • 0 комментариев
Олег ШЕЛАЕВ: «Десна и Днепр-1 впечатлили, Карпаты — разочаровали»
© УАФ. Олег Шелаев

43-летний экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился впечатлениями о трансферной политике украинских клубов этой зимой.

— Какая из команд УПЛ больше других впечатлила своей трансферной политикой?
— «Десна» и «Днепр-1», безусловно. Днепряне, по всему видно, хотят построить боеспособный коллектив, ставят перед собой высокие цели. Думаю, в случае с «Днепром-1» также не стоит особо обращать внимание на его поражение от сербской команды. В игре приняло участие много новичков, идет притирка.

— Кто вас разочаровал?
— «Карпаты». И с точки зрения кадровых потерь, и по мотивации. Заметно, что львовяне не верят в то, что им удастся сохранить место в элите. Хотя, может, в последний момент снова реформируют УПЛ, и никто не вылетит. У нас я не могу исключить ничего…

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности