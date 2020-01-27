Ворскла — Радник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 27-го января, «Ворскла» проведет второй товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником полтавской команды станет сербский «Радник» из города Сурдулица.
Прямая трансляция поединка начнется в 15:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Ворскла
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