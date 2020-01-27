Андрей ЛУНИН: «Самое важное - доверие тренера. Мне нравится в Овьедо»

Украинец начал получать игровую практику

  • 27.01.2020 12:30
  • 1864 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ЛУНИН: «Самое важное - доверие тренера. Мне нравится в Овьедо»
© realoviedo.es

Андрей Лунин недавно на правах аренды перебрался в состав аутсайдера Сегунды - клуб «Овьедо». Несмотря на не лучшее турнирное положение, украинский вратарь доволен ситуацией.

Лунин сыграл за «Овьедо» 3 матча, тогда как ранее в сезоне провел за бывшую команду, «Вальядолид», только 1 встречу.

«В «Овьедо» мне все очень нравится. Но самая важная вещь, которая у меня есть здесь, это доверие тренера. Он доверяет, а я выхожу на поле».

«Хочу продолжать играть и регулярно быть в основе», - сказал Лунин в комментарии lavozdeasturias.es.

Команда в Сегунде идет на 19-м месте и находится в зоне вылета.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.01.2020 13:25
    0
    Главное что играет. А в целом игра Овьедо это днище
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.01.2020 13:25
    0
    Главное что играет. А в целом игра Овьедо это днище
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности