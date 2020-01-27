Андрей ЛУНИН: «Самое важное - доверие тренера. Мне нравится в Овьедо»

Андрей Лунин недавно на правах аренды перебрался в состав аутсайдера Сегунды - клуб «Овьедо». Несмотря на не лучшее турнирное положение, украинский вратарь доволен ситуацией.

Лунин сыграл за «Овьедо» 3 матча, тогда как ранее в сезоне провел за бывшую команду, «Вальядолид», только 1 встречу.

«В «Овьедо» мне все очень нравится. Но самая важная вещь, которая у меня есть здесь, это доверие тренера. Он доверяет, а я выхожу на поле».

«Хочу продолжать играть и регулярно быть в основе», - сказал Лунин в комментарии lavozdeasturias.es.

Команда в Сегунде идет на 19-м месте и находится в зоне вылета.