Больной раком Михайлович вновь лег в больницу

Сербский специалист Синиша Михайлович вновь госпитализирован.
Напомним, что в июле стало известно, что у тренера «Болоньи» лейкемия. Он прошел несколько курсов химиотерапии, также ему сделали трансплантацию костного мозга.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Михайлович лег в больницу, чтобы пройти лечение противовирусными препаратами. Такая процедура является обязательной при лечении лейкемии.
В «Болонье» надеются, что вскоре Синиша вернется к работе.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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