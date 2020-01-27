Эриксен прибыл в Милан. Сегодня Интер может завершить трансфер

По информации Sky Sports и итальянской прессы, сегодня утром полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прибыл в Милан.

Игрок в первой половине дня должен пройти медосмотр. Не исключено, что еще сегодня «Интер» успеет официально объявить о переходе датского футболиста.

Трансфер 27-летнего Эриксена обойдется клубу в 20 миллионов евро. Игрок подпишет контракт на 5 лет. Кристиан в составе лондонской команды провел 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 ассистов.

«Интер» в Серии A ведет борьбу за чемпионство.