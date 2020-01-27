Соперник Шахтера Бенфика снова выиграл. Команда не проигрывает с ноября

В матче чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Пасуш» со счетом 2:0 и продлила как победную серию, так и серию игр без поражений.
Команда выигрывает 5 матчей подряд во всех турнирах, а последнее поражение датировано 5 ноября и случилось в Лиге чемпионов. В чемпионате Португалии «Орлы» лидируют, опережая «Порту» на 10 очков при матче в запасе у соперника.
«Бенфика» и «Шахтер» первый матч плей-офф Лиги Европы сыграют 20-го февраля.
Пасуш - Бенфика 0:2
Голы: Рафа Силва, 39, Винисиус, 47
Бенфика: Влаходимос, Алмейда, Диас, Ферро, Гримальдо, Аппельт, Вейгль, Пицци (Таарабт, 76), Серви, Рафа Силва (Хота, 89), Винисиус (Сеферович, 80)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.