Соперник Шахтера Бенфика снова выиграл. Команда не проигрывает с ноября

«Орлы» набрали отменный ход

  • 27.01.2020 10:10
  • 1172 просмотра
  • 4 комментария
Соперник Шахтера Бенфика снова выиграл. Команда не проигрывает с ноября
© twitter.com/SLBenfica

В матче чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Пасуш» со счетом 2:0 и продлила как победную серию, так и серию игр без поражений.

Команда выигрывает 5 матчей подряд во всех турнирах, а последнее поражение датировано 5 ноября и случилось в Лиге чемпионов. В чемпионате Португалии «Орлы» лидируют, опережая «Порту» на 10 очков при матче в запасе у соперника.

«Бенфика» и «Шахтер» первый матч плей-офф Лиги Европы сыграют 20-го февраля.

Пасуш - Бенфика 0:2
Голы: Рафа Силва, 39, Винисиус, 47

Бенфика: Влаходимос, Алмейда, Диас, Ферро, Гримальдо, Аппельт, Вейгль, Пицци (Таарабт, 76), Серви, Рафа Силва (Хота, 89), Винисиус (Сеферович, 80)

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Brian
    online
      Brian, 27.01.2020 11:20
    0
    Пасуш не показатель, хотя должен признать они Спортинг и Брагу на выезде обыграли хотя Порту влетели.
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    axylinam
    axylinam, 27.01.2020 10:33
    -3
    Слепые кротята-лёгкий завтрак для орлов
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    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 27.01.2020 10:29
    +2
    У Шахтера шансов нет. Тем более первая игра в Харькове это очень сложно для Шахтера.
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    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 27.01.2020 10:14
    0
    Комментарий свернут. Показать
    гайки будет Шахте
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    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 27.01.2020 10:29
    +2
    У Шахтера шансов нет. Тем более первая игра в Харькове это очень сложно для Шахтера.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 27.01.2020 11:20
    0
    Пасуш не показатель, хотя должен признать они Спортинг и Брагу на выезде обыграли хотя Порту влетели.
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 27.01.2020 10:14
    0
    Комментарий свернут. Показать
    гайки будет Шахте
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