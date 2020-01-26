Хоффенхайм и Байер разгромно переиграли Вердер и Фортуну в Бундеслиге

26 января состоялись два матча 19-го тура чемпионата Германии. «Хоффенхайм» в гостях нанес разгромное поражение «Вердеру» со счетом 3:0, а «Байер» с таким счетом дома переиграл «Фортуну».
Турнирную таблицу Бундеслиги после 19 туров возглавляют: «РБ Лейпциг» (40 очков), «Бавария (39), «Боруссия» М (38), «Боруссия» Д (35), «Байер» (34), «Шальке» (33).
Бундеслига. 19-й тур
«Вердер» – «Хоффенхайм» – 0:3
«Байер» – «Фортуна» – 3:0
Турнирная таблица Бундеслиги
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Источник — Sport.ua
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