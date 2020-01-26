Атлетико не сумел забить Леганесу, повторив антирекорд результативности

В 21-м туре Примеры «Атлетико» не сумел распечатать ворота «Леганеса».
Таким образом, команда Диего Симеоне опустилась на четвертую позицию в турнирной таблице, имея два очка отставания от «Севильи», идущей третьей.
В 21-м матче чемпионата «матрасники» забили всего 22 гола, повторив худший показатель в истории. Ранее такое случалось трижды (сезоны 1979/80, 1981/82 и 2004/05).
Чемпионат Испании. 21-й тур
«Атлетико» – «Леганес» – 0:0
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Источник — Gracenote Live
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