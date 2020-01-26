Динамо Inside: Динамо никого не купит этой зимой

По предварительной информации, в зимнее трансферное окно киевское «Динамо» обойдется без приобретений. Все слухи про интерес «Динамо» к разным футболистам беспочвенны.

Отказ «Динамо» от приглашения новых игроков объясняется двумя основными причинами:

1. Финансовая. Уже три года подряд клуб остается без бонусов за участие в Лиге чемпионов.

2. Наличие многочисленного высокооплачиваемого «балласта» (малополезных игроков с высокими окладами, которые находятся в «Динамо» на контракте — прим. ред.).

Бюджеты киевского «Динамо» верстались из расчета хотя бы одного попадания в Лигу чемпионов.