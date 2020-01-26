Динамо Inside: Динамо никого не купит этой зимой

По предварительной информации, в зимнее трансферное окно киевское «Динамо» обойдется без приобретений. Все слухи про интерес «Динамо» к разным футболистам беспочвенны.
Отказ «Динамо» от приглашения новых игроков объясняется двумя основными причинами:
1. Финансовая. Уже три года подряд клуб остается без бонусов за участие в Лиге чемпионов.
2. Наличие многочисленного высокооплачиваемого «балласта» (малополезных игроков с высокими окладами, которые находятся в «Динамо» на контракте — прим. ред.).
Бюджеты киевского «Динамо» верстались из расчета хотя бы одного попадания в Лигу чемпионов.
Источник — Telegram
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Ещё ВаДО как источника указывайте
а где этот игрок сборной Нигерии непонятно , почему не на сборах в команде!?
Та я уже привык , после переподписанря Хацкевича , а потом назначения Лесика , Суркису меня уже не удивить .
Даже если завтра он назначит тренером тандем Алиев - Дмитрулин
Ну а Селюк целый африканский континент привезти может
а где этот игрок сборной Нигерии непонятно , почему не на сборах в команде!?
История с селюковским Бенито подтверждает , что динамо экономит полной
Ну а Селюк целый африканский континент привезти может
Ещё ВаДО как источника указывайте
История с селюковским Бенито подтверждает , что динамо экономит полной
Ещё ВаДО как источника указывайте
Ну а Селюк целый африканский континент привезти может
а где этот игрок сборной Нигерии непонятно , почему не на сборах в команде!?
Ещё ВаДО как источника указывайте
История с селюковским Бенито подтверждает , что динамо экономит полной
Ещё ВаДО как источника указывайте
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