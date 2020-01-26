Динамо Inside: Динамо никого не купит этой зимой

Киевский клуб не может позволить себе трансферы по финансовым причинам

  • 26.01.2020 13:32
  • 1874 просмотра
  • 13 комментариев
Динамо Inside: Динамо никого не купит этой зимой
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

По предварительной информации, в зимнее трансферное окно киевское «Динамо» обойдется без приобретений. Все слухи про интерес «Динамо» к разным футболистам беспочвенны.

Отказ «Динамо» от приглашения новых игроков объясняется двумя основными причинами:

1. Финансовая. Уже три года подряд клуб остается без бонусов за участие в Лиге чемпионов.

2. Наличие многочисленного высокооплачиваемого «балласта» (малополезных игроков с высокими окладами, которые находятся в «Динамо» на контракте — прим. ред.).

Бюджеты киевского «Динамо» верстались из расчета хотя бы одного попадания в Лигу чемпионов.

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Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 26.01.2020 14:23
    0
    jekаfunny, 26.01.2020 13:45
    Анонимный Телеграмм канал на 700 чел
    Ещё ВаДО как источника указывайте
    ты думаешь будут приобретения?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.01.2020 14:11
    -2
    AK_228, 26.01.2020 14:03
    Хз.. Пена вроде пригодился..
    а где этот игрок сборной Нигерии непонятно , почему не на сборах в команде!?
    С визой проблемы какие то .
    Та я уже привык , после переподписанря Хацкевича , а потом назначения Лесика , Суркису меня уже не удивить .
    Даже если завтра он назначит тренером тандем Алиев - Дмитрулин
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 14:03
    +1
    jekаfunny, 26.01.2020 13:59
    Это не экономит , это на волне локального успеха с Де Пеной , Суркис вдруг подумал что можно заработать перепродажей СА....
    Ну а Селюк целый африканский континент привезти может
    Хз.. Пена вроде пригодился..
    а где этот игрок сборной Нигерии непонятно , почему не на сборах в команде!?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 14:01
    +1
    jekаfunny, 26.01.2020 13:59
    Проблемная позиция одна - тренер
    эти сердца надолго ещё.. крепитесь
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 26.01.2020 14:01
    -2
    Надзвиайно "авторитетне" і головне, що "перевірене" джерело))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.01.2020 13:59
    -1
    AK_228, 26.01.2020 13:54
    Хотя , динамо может никого и не купит, исходя из того, что игроков и так достаточно и прям проблемных позиций я лично не вижу... хоть и далеко и не болельщик клуба
    Проблемная позиция одна - тренер
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.01.2020 13:59
    -2
    AK_228, 26.01.2020 13:47
    Это несерьезно.. но тем не менее ..
    История с селюковским Бенито подтверждает , что динамо экономит полной
    Это не экономит , это на волне локального успеха с Де Пеной , Суркис вдруг подумал что можно заработать перепродажей СА....
    Ну а Селюк целый африканский континент привезти может
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 13:54
    +1
    Хотя , динамо может никого и не купит, исходя из того, что игроков и так достаточно и прям проблемных позиций я лично не вижу... хоть и далеко и не болельщик клуба
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 13:47
    +1
    jekаfunny, 26.01.2020 13:45
    Анонимный Телеграмм канал на 700 чел
    Ещё ВаДО как источника указывайте
    Это несерьезно.. но тем не менее ..
    История с селюковским Бенито подтверждает , что динамо экономит полной
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.01.2020 13:45
    -4
    Анонимный Телеграмм канал на 700 чел
    Ещё ВаДО как источника указывайте
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 13:42
    +2
    так ты сам же причастен к приглашению этого балласта.
    Ссылка
    Д. Быков
      Д. Быков, 26.01.2020 13:42
    +2
    Бгггггггг!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 13:36
    +2
    Печаль, скоро и сборы будут под Киевом проводить
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 13:42
    +2
    так ты сам же причастен к приглашению этого балласта.
    Ссылка
    Д. Быков
      Д. Быков, 26.01.2020 13:42
    +2
    Бгггггггг!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 13:36
    +2
    Печаль, скоро и сборы будут под Киевом проводить
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 14:03
    +1
    jekаfunny, 26.01.2020 13:59
    Это не экономит , это на волне локального успеха с Де Пеной , Суркис вдруг подумал что можно заработать перепродажей СА....
    Ну а Селюк целый африканский континент привезти может
    Хз.. Пена вроде пригодился..
    а где этот игрок сборной Нигерии непонятно , почему не на сборах в команде!?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 14:01
    +1
    jekаfunny, 26.01.2020 13:59
    Проблемная позиция одна - тренер
    эти сердца надолго ещё.. крепитесь
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 13:54
    +1
    Хотя , динамо может никого и не купит, исходя из того, что игроков и так достаточно и прям проблемных позиций я лично не вижу... хоть и далеко и не болельщик клуба
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 13:47
    +1
    jekаfunny, 26.01.2020 13:45
    Анонимный Телеграмм канал на 700 чел
    Ещё ВаДО как источника указывайте
    Это несерьезно.. но тем не менее ..
    История с селюковским Бенито подтверждает , что динамо экономит полной
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 26.01.2020 14:23
    0
    jekаfunny, 26.01.2020 13:45
    Анонимный Телеграмм канал на 700 чел
    Ещё ВаДО как источника указывайте
    ты думаешь будут приобретения?
    Ссылка
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