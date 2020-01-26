Ньюкасл предложил €30 миллионов за Алькасера

Английский «Ньюкасл» нацелился на 26-летнего испанского форварда дортмундской «Боруссии» Пако Алькасера.

«Ньюкасл» готов заплатить за футболиста €30 миллионов.

В текущем сезоне Алькасер провел за «Боруссию» 15 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2023-го года.