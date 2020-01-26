Новым тренером Манчестер Юнайтед может стать Саутгейт

49-летний английский специалист Гарет Саутгейт может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения нынешнего наставника команды Оле-Гуннара Сульшера.
Назначение Саутгейта, который ныне занимает пост главного тренера сборной Англии, может состояться после завершения Евро-2020 в будущем июле.
Саутгейт возглавляет Англию с 2016-го года.
Ранее сообщалось, что претендентом на пост главного тренера «МанЮнайтед» является экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Источник — Daily Mail
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