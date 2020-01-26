Динамо U-19 начало сбор в Турции

Юношеская команда «Динамо» под руководством Игоря Костюка начала финальный этап подготовки к поединку плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против загребского «Динамо» и возобновления второй части сезона в чемпионате Украины.

«Бело-синие» вылетели из Киева во второй половине дня субботы, 25-го января, и вечером прибыли в Белек, разместившись в отеле Maritim Pine Beach, который расположен в нескольких километрах от места дислокации первой команды. Уже с воскресенья динамовцев ожидает тяжелая работа в режиме двухразовых тренировок.

В рамках тренировочного сбора, который продлится до 8-го февраля, «Динамо» U-19 проведет три контрольных матча: 28-го января соперником киевлян станет сильнейшая команда Турции в категории U-19 «Алтынорду», 1-го февраля «Динамо» встретится со сверстниками берлинской команды «Виктория 89», соперник на 5-е февраля пока уточняется.

Матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против загребского «Динамо» пройдет в среду, 12-го февраля, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало — в 17:00.