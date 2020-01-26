Динамо U-19 начало сбор в Турции

Молодые футболисты будут готовится ко второй части сезона неподалеку от первой команды «Динамо»

  • 26.01.2020 09:55
  • 539 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо U-19 начало сбор в Турции
© ФК Динамо Киев

Юношеская команда «Динамо» под руководством Игоря Костюка начала финальный этап подготовки к поединку плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против загребского «Динамо» и возобновления второй части сезона в чемпионате Украины.

«Бело-синие» вылетели из Киева во второй половине дня субботы, 25-го января, и вечером прибыли в Белек, разместившись в отеле Maritim Pine Beach, который расположен в нескольких километрах от места дислокации первой команды. Уже с воскресенья динамовцев ожидает тяжелая работа в режиме двухразовых тренировок.

В рамках тренировочного сбора, который продлится до 8-го февраля, «Динамо» U-19 проведет три контрольных матча: 28-го января соперником киевлян станет сильнейшая команда Турции в категории U-19 «Алтынорду», 1-го февраля «Динамо» встретится со сверстниками берлинской команды «Виктория 89», соперник на 5-е февраля пока уточняется.

Матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против загребского «Динамо» пройдет в среду, 12-го февраля, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало — в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности