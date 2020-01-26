Вячеслав ШЕВЧУК: «Заря смотрится предпочтительнее Динамо»

Бывший футболист «Шахтера» считает, что киевская команда удовольствуется бронзовыми медалями УПЛ

  • 26.01.2020 09:30
  • 458 просмотров
  • 4 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Заря смотрится предпочтительнее Динамо»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

40-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от второй части сезона в УПЛ.

— Интрига в борьбе за золотые медали умерла?
— Эти вопросы, считаю, даже не должны обсуждаться. «Шахтер» первое место не отдаст.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?
— На этот вопрос мне сложно ответить. На одно место претендует четыре команды. С такими амбициями, какие есть у «Мариуполя», «Колоса», «Днепра-1» и «Олимпика», коллективов примерно одного уровня, каждая игра будет отдельной историей. Борьба будет жесткой, но все решат нюансы.  

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?
— Я не знаю, как у коллективов пройдут подготовительные сборы, но данный момент моя тройка призеров выглядит так: 1. «Шахтер», 2. «Заря», 3. «Динамо». Луганчане сейчас смотрятся предпочтительнее киевлян.

— Кто покинет элитный дивизион?
— Жаль, что клуб с такими традициями является главным претендентом на понижение в классе, но учитывая, какие потрясения происходят в «Карпатах», других мыслей у меня пока нет.

— Кто из первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?
— В нынешней ситуации говорить об этом — все равно что гадать на кофейной гуще (улыбается). По сути восемь команд имеют равные шансы занять вожделенное место. Концовка этого турнира обещает быть очень интересной.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 26.01.2020 09:52
    -1
    Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 09:50
    любят на спорт юа одну новость каждый месяц постить, тип как новую.
    А ты я вижу любишь под каждой новостью комменты оставлять
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 09:51
    +1
    axylinam, 26.01.2020 09:47
    Второе место займёт Динамо
    усиление Зари не впечатляет, к тому же забрали Русина, к прямому конкуренту за второе место. Очевидно что Заре будет очень тяжело дальше за второе место бороться.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 09:50
    +1
    любят на спорт юа одну новость каждый месяц постить, тип как новую.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.01.2020 09:47
    +2
    Второе место займёт Динамо
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.01.2020 09:47
    +2
    Второе место займёт Динамо
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 09:51
    +1
    axylinam, 26.01.2020 09:47
    Второе место займёт Динамо
    усиление Зари не впечатляет, к тому же забрали Русина, к прямому конкуренту за второе место. Очевидно что Заре будет очень тяжело дальше за второе место бороться.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 26.01.2020 09:50
    +1
    любят на спорт юа одну новость каждый месяц постить, тип как новую.
    Ссылка
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