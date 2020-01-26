Вячеслав ШЕВЧУК: «Заря смотрится предпочтительнее Динамо»

40-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от второй части сезона в УПЛ.

— Интрига в борьбе за золотые медали умерла?

— Эти вопросы, считаю, даже не должны обсуждаться. «Шахтер» первое место не отдаст.

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?

— На этот вопрос мне сложно ответить. На одно место претендует четыре команды. С такими амбициями, какие есть у «Мариуполя», «Колоса», «Днепра-1» и «Олимпика», коллективов примерно одного уровня, каждая игра будет отдельной историей. Борьба будет жесткой, но все решат нюансы.

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?

— Я не знаю, как у коллективов пройдут подготовительные сборы, но данный момент моя тройка призеров выглядит так: 1. «Шахтер», 2. «Заря», 3. «Динамо». Луганчане сейчас смотрятся предпочтительнее киевлян.

— Кто покинет элитный дивизион?

— Жаль, что клуб с такими традициями является главным претендентом на понижение в классе, но учитывая, какие потрясения происходят в «Карпатах», других мыслей у меня пока нет.

— Кто из первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?

— В нынешней ситуации говорить об этом — все равно что гадать на кофейной гуще (улыбается). По сути восемь команд имеют равные шансы занять вожделенное место. Концовка этого турнира обещает быть очень интересной.