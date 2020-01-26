Брага вырвала у Порту Кубок португальской лиги

В финале Кубка португальской лиги «Брага» с минимальным счетом обыграла «Порту». Единственный точный удар нанес футболист «Браги» Рикарду Орта на пятой компенсированной к основному времени матча минуте.

Отметим, что «Брага» второй раз в истории выиграла Кубок португальской лиги. Впервые подобное достижение покорилось «оружейникам» в сезоне-2012/13.

Кубок португальской лиги. Финал.

«Брага» – «Порту» – 1:0

Р. Орта (90+5)