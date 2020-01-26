Брага вырвала у Порту Кубок португальской лиги

В финале Кубка португальской лиги «Брага» с минимальным счетом обыграла «Порту». Единственный точный удар нанес футболист «Браги» Рикарду Орта на пятой компенсированной к основному времени матча минуте.
Отметим, что «Брага» второй раз в истории выиграла Кубок португальской лиги. Впервые подобное достижение покорилось «оружейникам» в сезоне-2012/13.
Кубок португальской лиги. Финал.
«Брага» – «Порту» – 1:0
Р. Орта (90+5)
O momento da noite como tu nunca viste 🎢✨🎥— SC Braga (@SCBragaOficial) 26 січня 2020 р.
Sangue, suor, lágrimas e CRENÇA até ao FIM 💥 pic.twitter.com/EtpqdLPWEV
Источник — Sport.ua
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