Сергей БОЛБАТ: «Хорошо, что Шахтер выиграл и обошлось без травм»

Игрок прокомментировал первый матч на сборе в Турции

  • 25.01.2020 21:33
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Сергей БОЛБАТ: «Хорошо, что Шахтер выиграл и обошлось без травм»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Сергей Болбат – о победе в первом контрольном матче турецкого сбора над польским «Лехом»

– Достаточно интенсивной и сложной вышла встреча. «Лех» – очень хороший соперник. Здорово, что выиграли первый матч 2020 года. Победа улучшит настроение всей команды. Очень важно, что завершили поединок без травм.
 
– Почему в первом тайме «Шахтер» создал меньше опасных моментов, чем во втором?
– Думаю, где-то действовали чересчур осторожно. Все-таки первый матч после длительного перерыва, вспоминали наши игровые связи. Было много брака при передачах. Во втором тайме намного лучше взаимодействовали и благодаря голу Сергея Кривцова добились победы.
 
– Как себя чувствуешь в функциональном плане?
– Неплохо. Думал, будет сложнее. Понемногу набираю форму.
 
– Как проходит первый этап подготовки в Белеке? Команда выполняет большой объем работы с мячами.
– Очень нравится такой подход к тренировкам. Любому футболисту гораздо комфортнее играть, чем просто бегать. Все нагрузки получаем в игровых упражнениях. Так намного интереснее работать.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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