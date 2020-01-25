Сергей БОЛБАТ: «Хорошо, что Шахтер выиграл и обошлось без травм»

Полузащитник «Шахтера» Сергей Болбат – о победе в первом контрольном матче турецкого сбора над польским «Лехом»

– Достаточно интенсивной и сложной вышла встреча. «Лех» – очень хороший соперник. Здорово, что выиграли первый матч 2020 года. Победа улучшит настроение всей команды. Очень важно, что завершили поединок без травм.



– Почему в первом тайме «Шахтер» создал меньше опасных моментов, чем во втором?

– Думаю, где-то действовали чересчур осторожно. Все-таки первый матч после длительного перерыва, вспоминали наши игровые связи. Было много брака при передачах. Во втором тайме намного лучше взаимодействовали и благодаря голу Сергея Кривцова добились победы.



– Как себя чувствуешь в функциональном плане?

– Неплохо. Думал, будет сложнее. Понемногу набираю форму.



– Как проходит первый этап подготовки в Белеке? Команда выполняет большой объем работы с мячами.

– Очень нравится такой подход к тренировкам. Любому футболисту гораздо комфортнее играть, чем просто бегать. Все нагрузки получаем в игровых упражнениях. Так намного интереснее работать.