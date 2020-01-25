Малиновский - в запасе на матч Аталанты в Серии A

Украинец остался на лавке запасных

  • 25.01.2020 20:55
  • 675 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновский - в запасе на матч Аталанты в Серии A
© atalanta.it

Сегодня в 21:45 «Аталанта» на выезде в чемпионате Италии сыграет против «Торино». Украинский хавбек Руслан Малиновский остался в запасе команды Джанпьеро Гасперини.

Аталанта: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебор, де Роон, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата.

«Аталанта» в последних трех матчах не может добыть победу.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.01.2020 21:05
    -1
    Может и хорошо! А то наши легионеры не выдерживают такого темпа и нагрузки и травмируются(Зинченко,Ярмоленко)
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