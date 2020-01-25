Малиновский - в запасе на матч Аталанты в Серии A

Сегодня в 21:45 «Аталанта» на выезде в чемпионате Италии сыграет против «Торино». Украинский хавбек Руслан Малиновский остался в запасе команды Джанпьеро Гасперини.
Аталанта: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебор, де Роон, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата.
«Аталанта» в последних трех матчах не может добыть победу.
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Источник — Sport.ua
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