Дубль Зубкова принес Ференцварошу победу

Ференцварош в 17-м туре чемпионате Венгрии на своем поле разгромил Пакш со счетом 4:0. За команду Сергея Реброва два гола забил украинец Александр Зубков. Теперь на счету украинца уже 7 голов в чемпионате.

Ференцварош – Пакш – 4:0

Голы: Зубков, 3, 65, Боли, 43, Исаэл, 51

После этой победы Ференцварош набрал 39 очков и опережает Фехервар на 7 очков.