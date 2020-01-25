Дубль Зубкова принес Ференцварошу победу

Ференцварош в 17-м туре чемпионате Венгрии на своем поле разгромил Пакш со счетом 4:0. За команду Сергея Реброва два гола забил украинец Александр Зубков. Теперь на счету украинца уже 7 голов в чемпионате.
Ференцварош – Пакш – 4:0
Голы: Зубков, 3, 65, Боли, 43, Исаэл, 51
После этой победы Ференцварош набрал 39 очков и опережает Фехервар на 7 очков.
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Источник — Sport.ua
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